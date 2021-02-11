新冠肺炎｜港增5輸入確診來自瑞士俄羅斯菲律賓　全帶L452R變種均已接種兩劑疫苗 (14:30)

衛生防護中心公布，截至今日（10日）凌晨零時，本港新增5宗新型冠狀病毒確診個案，均為輸入個案，全部患者帶有L452R變種病毒，其中3人來自瑞士，餘下兩人分別來自俄羅斯及菲律賓，所有人已接種兩劑新冠疫苗，其中兩名自瑞士抵港患者於7月5日已驗出抗體。本港累計12,138宗確診個案和一宗疑似個案。另今日暫有至少5宗初步確診個案。
衛生防護中心表示，昨（9日）接獲通報兩宗於英國確診的個案，涉及兩名分別16歲及51歲男病人，分別居住薄扶林域多利道550號碧瑤灣19座，以及九龍界限街137號根德閣3座，上述兩址已納入強制檢測公告。
其中16歲男病人於8月26日乘航班CX255離港赴英，8月23日在港檢測呈陰性。他於9月6日於英國抽取樣本結果呈陽性，無病徵。病人於3月20日及4月10日於香港接種兩劑復必泰新冠疫苗。另一51歲病人於9月1日乘航班CX255離港前往英國，8月30日在港檢測呈陰性。他於9月3日出現病徵，同日於英國抽取的樣本結果呈陽性。他4月27日及5月20日於香港接種兩劑復必泰新冠疫苗。
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