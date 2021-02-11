新冠肺炎｜港增5輸入確診來自瑞士俄羅斯菲律賓　全帶L452R變種均已接種兩劑疫苗 (14:30)

衛生防護中心公布，截至今日（10日）凌晨零時，本港新增5宗新型冠狀病毒確診個案，均為輸入個案，全部患者帶有L452R變種病毒，其中3人來自瑞士，餘下兩人分別來自俄羅斯及菲律賓，所有人已接種兩劑新冠疫苗，其中兩名自瑞士抵港患者於7月5日已驗出抗體。本港累計12,138宗確診個案和一宗疑似個案。另今日暫有至少5宗初步確診個案。