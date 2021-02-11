海關檢114盒冒牌月餅　假LV月餅索千元 (13:02)

海關版權及商標調查科科技罪案調查組指揮官王誌賢表示，海關自上月30日起展開執法行動，打擊網上銷售冒牌月餅。海關喬裝顧客在網上「試買」懷疑無牌月餅，再經深入調查及商標持有人協助下採取行動，搗破4個懷疑售賣無牌月餅的網上平台帳戶，並先後搜查兩個分別位於屯門及錦田的住宅單位、一個位於屯門的工廈單位及一個位於上環的迷你倉，檢獲該批無牌月餅及物品，拘捕一男三女，年齡介乎25至34歲。

行動中檢獲的無牌月餅涉及三個品牌，包括美心、半島酒店及不作公開發售的LV月餅，其中冒牌LV月餅在網上索價達500至1000元，LV表示品牌根本無設計或生產過涉案款式的月餅，而今年LV亦未開始發送月餅予客戶。

美心及半島冒牌月餅主要抄襲正貨包裝外觀及註冊商標，外觀相當相似，但冒牌半島月餅包裝背面底部的二維碼，經掃描後只會連結到半島酒店訂貨網頁，或一個以簡體字偽冒的驗證結果，而非半島酒店官方以繁體字顯示的驗證結果。另外，冒牌半島月餅的外觀較正貨深色，在網上索價280至380元不等，較真貨售價418元低。

美心冒牌月餅包裝盒與正貨同樣有「納米3D圖案標籤」，但搖晃月餅盒時，假貨的標籤並不如正貨有「動態圖案效果」；正貨包裝上的防偽二維碼標籤經指定手機程式掃描後可以驗證真偽結果，但冒牌月餅的標籤明顯損毁，無法以指定程式驗證；另冒牌貨印製字樣比正貨模糊，售價由200至220元，較正貨低58至38元不等。