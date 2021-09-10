涉冒銀行律師樓職員詐騙　3男被捕今提堂 (12:28)

屯門警區助理指揮官（刑事）警司莊成逸稱，今次破案全因警民合作，事主警覺性高。屯門警區總督察陳家成表示，警方於8月31日接獲一名男子報案稱，於7月底收到訛稱本地銀行職員有關提供低息貸款的電話，事主不虞有詐，按騙徒指示提供個人資料 ，包括入息住址及樓契作貸款審批，其後獲回覆表示已通過審批，有人以律師樓職員身分，相約事主辦理手續，又出示偽造銀行文件，並要求事主交出一張130萬元支票作保證金以作資產證明，事主覺得可疑沒有交出支票，之後報警求助。

屯門刑事調查隊接手調查，迅速鎖定一個犯罪集團，並成功聯絡一名假扮律師樓職員騙徒，邀約事主到尖沙嘴一商廈單位，進行貸款手續及交收支票，警方於前日（8日）展開拘捕行動，在尖沙嘴一商廈外拘捕一名接洽事主的疑犯，並進入該350呎單位，再拘捕一名男子。警方在蒐證期間，發現單位喬裝律師樓，檢獲大量虛假文件、證書、冒充律師樓卡片及招牌。警方並於另一地方拘捕多一名男子，他涉嫌是致電事主的騙徒，被捕3男仍被扣留，部分為詐騙集團骨幹成員，不排除有更多人被捕。