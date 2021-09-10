白田邨火警1死12傷　男子逃生墮樓喪生　警拘1男1女涉縱火 (13:44)

深水埗警區助理指揮官(刑事)呂智豪警司表示，警方於火警發生後翻看大量閉路電視及鄰居提供消息。深水埗刑事部探員於早上9時，在石硤尾邨22座一單位拘捕1名39歲男子及1名48歲女子，兩人為情侶關係，初步相信兩人因感情糾紛發生爭執，事後有人點火引起火警，現正被扣留調查。

至於不幸墮樓男死者居於起火單位斜對面，相距起火單位3個單位，疑事發時大火濃煙吹入單位，男死者爬出晾衫架逃避時，失足墮樓。今次火警導致1死12傷，6男6女傷者仍有8人留醫。

消防區長(九龍西) 姚本恩表示，消防於今次火警調查中出動電子碳氫化合物探測器及火警調查犬，調查現場有否助燃劑。

經深入調查確定火警有可疑，由於消防員到場時火勢猛烈及不尋常擴散，並根據消息起火單位事前曾經有人發生爭執，故此認為起因有可疑。

事發於凌晨2時21分，白田邨13座12樓一單位突起火，冒出大量濃煙及火舌，有住客從睡夢中驚醒，報警求助。起火單位隔鄰單位有住客在窗邊求救。消防員接報趕至，架起雲梯，動用一條喉及一隊煙帽隊撲救。

救援人員其後在大廈對開發現一名男子倒地，疑從高處墮下，身體多處骨折，吐血昏迷，送往明愛醫院搶救後不治。消防員亦救出多名住客，其中一名女子，救出時昏迷，由救護車送往瑪嘉烈醫院搶救。另有最少10人吸入濃煙需送院，送院時部分人須戴上氧氣罩呼吸，仍然清醒。火警最終於凌晨3時25分救熄。

據街坊稱，墮樓男子姓李34歲，居於起火單位斜對面，當時濃煙湧入屋，疑有人慌亂下攀出窗外躲避逃生，不慎失足墮下，其父聞噩耗後情緒激動。

現場亦有一名男子一度與母親失散，因擔心母親被困而情緒激動，其後獲悉母親獲救送院。

消防處助理消防區長余偉明稱，火場面積約5米乘5米，起火源頭在單位內左邊位置，正深入調查有否助燃物；另火警期間消防共接獲20多個求助個案，約600人自行疏散，另有50人由消防員協助救出。

居於起火樓層的黃女士稱，一名中年泰裔女子獨居於起火單位。事發前約凌晨1時許，曾聽到兩名男子上門拍門，雙方隔門起爭執，聽聞其中一男子揚言：「你再唔出嚟，我燒咗成個白田都得呀！」未幾便發生火警。黃女士稱，當時火光熊熊，打開門已見「燒到冚冚聲」，幸最終獲消防員救出。

住同層的陳先生亦驚魂未定，稱事發時正熟睡，聽聞火燭後驚醒，因濃煙密佈需走回屋內，最終由消防員救出。