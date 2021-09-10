天氣｜天文台料明日市區氣溫35度　局部地區有驟雨雷暴 (16:45)

超強颱風燦都料移向呂宋台灣一帶

在下午4時，強烈熱帶風暴康森集結在西沙以南約130公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過南海中部。同時，超強颱風燦都集結在高雄之東南偏南約600公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向呂宋海峽至台灣一帶。

酷熱天氣警告生效

【12:40】中午12時40分，天文台錄得氣溫32.7度，相對濕度65%。高空反氣旋正為華南帶來晴朗及酷熱的天氣。本港地區今日（10日）下午及晚上天氣預測，大致天晴，下午酷熱，局部地區有驟雨及雷暴。吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。海面有湧浪。正午12時，強烈熱帶風暴康森集結在西沙之東南偏南約140公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過南海中部。 同時，超強颱風燦都集結在高雄之東南偏南約670公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向呂宋海峽至台灣一帶。

【08:00】早上8時，天文台錄得氣溫29.3度，相對濕度77%。

酷熱天氣警告現正生效。

高空反氣旋為華南帶來晴朗的天氣。在上午8時，強烈熱帶風暴康森集結在西沙之東南偏南約140公里，預料向西移動，時速約15公里，橫過南海中部。 同時，超強颱風燦都集結在高雄之東南約720公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向台灣及呂宋海峽一帶。

預測今日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，最高氣溫約33度。稍後局部地區有狂風雷暴。吹和緩至清勁東至東北風。海面有湧浪。

展望周末期間天氣酷熱，亦有高溫觸發的雷暴，海面有湧浪。下周初天氣不穩定。

（香港天文台）