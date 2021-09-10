天氣｜天文台料下午天晴酷熱　局部地區有驟雨及雷暴 (12:40)

酷熱天氣警告生效 天文台料最高氣溫33度

【08:00】早上8時，天文台錄得氣溫29.3度，相對濕度77%。

酷熱天氣警告現正生效。

高空反氣旋為華南帶來晴朗的天氣。在上午8時，強烈熱帶風暴康森集結在西沙之東南偏南約140公里，預料向西移動，時速約15公里，橫過南海中部。 同時，超強颱風燦都集結在高雄之東南約720公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向台灣及呂宋海峽一帶。

預測今日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，最高氣溫約33度。稍後局部地區有狂風雷暴。吹和緩至清勁東至東北風。海面有湧浪。

展望周末期間天氣酷熱，亦有高溫觸發的雷暴，海面有湧浪。下周初天氣不穩定。

（香港天文台）