強制檢測｜兩地點涉新冠非本地確診個案納強制檢測　兩校爆上呼吸道感染須強檢【附名單】 (23:37)

政府今晚（9日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將兩個涉及新型冠狀病毒非本地確診個案的地點，以及兩間爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校，納入新型冠狀病毒強制檢測。衛生防護中心表示，兩宗非本地確診個案的患者均已在香港完成接種兩劑復必泰疫苗，分別於8月26日及9月1日前往英國，離港前新冠病毒檢測均呈陰性。兩人的住所被納入強制檢測。