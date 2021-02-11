強制檢測｜兩地點涉新冠非本地確診個案納強制檢測　兩校爆上呼吸道感染須強檢【附名單】 (23:37)

政府今晚（9日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將兩個涉及新型冠狀病毒非本地確診個案的地點，以及兩間爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校，納入新型冠狀病毒強制檢測。衛生防護中心表示，兩宗非本地確診個案的患者均已在香港完成接種兩劑復必泰疫苗，分別於8月26日及9月1日前往英國，離港前新冠病毒檢測均呈陰性。兩人的住所被納入強制檢測。
任何人於指明日期曾身處下列地方逾兩小時，須於9月11日或之前接受強制檢測：
非本地確診個案曾到訪的地方
．薄扶林域多利道550號碧瑤灣19座（8月16日至9月9日）
．界限街137號根德閣3座（8月13日至9月9日）
爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病的學校
．東涌東涌海濱路12號藍天海岸地下K01號舖太陽島幼稚園（東涌分校）（8月27日至9月9日）
曾於8月27日至9月9日，就讀下列學校指明級別學生及曾面授該級別的教師，須於9月11日或之前接受強制檢測：
．九龍塘聯合道150號華德學校（一年級）
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