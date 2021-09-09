出動飛虎隊破門　警搗電騙集團拘7人 (21:29)

據了解，由於涉事單位相當隱閉，門口有鐵閂、玻璃門及木門，為免開門需時而讓騙徒銷毁證據，警方出動飛虎隊協助爆破，相信該單位被作為電話詐騙集團控制及指揮中心。

被捕的4男3女，年齡介乎18至36歲，包括一名36歲女主腦及一名18歲少女，他們大多數無業，負責財政及訓練的成員與主腦相識，其他電話推銷員則為網上招聘，部分人有黑社會背景。警方在行動中共檢獲15萬現金、200個放於夾萬內懷疑正進行洽談的潛在受害者資料、15部電話、5部電腦、1部假扮成銀行錄音以加強可信性的分流器，以及一個寫有該月份更表分工的白板。

灣仔警區總督察（刑事）總督察何兆東表示，早前接獲事主報案稱，今年8月26日接到自稱中國銀行職員電話，聲稱可為其申請低息貸款，事主表示有意後，對方即將其轉介至另一個自稱私人貸款公司職員協助其申請。該名職員其後邀請事主到灣仔一間茶餐廳洽淡細節，並稱可為事主提供一筆30萬元貸款，但事主需事先給2.8萬元保證金，證明自己有能力還款。事主不疑有詐付款，並與對方簽署一張極為簡陋、類似發票的證明文件。事主其後到相關財務公司查詢，欲以發票兌換貸款，對方指沒有事主的借貸紀錄，方知受騙。