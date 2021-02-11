維園六四集會案下周三判刑　何俊仁陳情：悼六四基於港人道德承諾　楊森讀《自由花》歌詞哽咽 (20:20)

認罪12人當中，除了張文光、郭永健、趙恩來、麥海華及梁國華獲准保釋候判外，其餘7人包括何俊仁、陳皓桓、尹兆堅、何秀蘭、梁國雄、朱凱廸及楊森均須繼續服刑及還押。

無律師代表的何俊仁親自在法官席前讀出陳情書，從1989年5至6月在北京爆發的民主運動說起，稱當時成千上萬的人和平理性反對貪腐及爭取民主，支聯會在民運期間成立，在港組織遊行集會，過去30年擔起守護六四真相的角色，堅持悼念六四是基於「港人的道德承諾及良知」。他稱不求減刑，但求刑期合理及公平，並寄語港人心存希望，等待時代轉變「因為我們相信，我們站在歷史正確的一方，而人類歷史發展不會止步」。

張文光獲張炳良撰求情信 讚政改貢獻

支聯會前常委張文光獲運輸及房屋局前局長張炳良撰寫求情信，讚揚他在政改上作出貢獻。他由昔日的中大新亞書院同學、大律師馬漢璋代表，馬漢璋稱張文光是追隨支聯會已故創辦人司徒華而加入教協，並在維園點起燭光，30年如是。案發當日張文光僅手持燭光，並無派發傳單及蠟燭等，望法庭考慮其行為，以及多年來對社會的貢獻而判處緩刑。

楊森同樣親自陳辭，尾聲提到六四晚會連續兩年被禁，亦有可能從此被禁，並讀出《自由花》中的歌詞「可是自由花無論雨怎麼打，仍是會開花，但有一個夢不會死，記着吧」，一度哽咽。

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