新冠肺炎｜城大研快速過濾新冠病毒通風系統　每小時可換氣26次 (18:57)

負責研究的城大機械工程學系助理教授Steven Wang表示，系統的原理與負壓病房類近，病牀上搭建的支架及膠罩高約1.5米，由於膠罩內外的空氣壓力相距大，患者的飛沫及醫療程序產生的氣溶膠，不會流出膠罩外，患者的飛沫會經由支架的抽氣口抽到濾網，過濾系統繼而鎖住患者飛沫中的病毒，並以紫外線C（UVC）燈殺死病毒，再將已淨化的空氣送回病房，阻止病毒隨氣溶膠擴散。

團隊指出，系統8月開始於港怡醫院病房試用，會監察空氣流量、溫度、氣壓、氧氣及二氧化碳水平，但暫未應用於真實患者；系統成本每個僅需數千元，搭建支架及膠罩平均只需5分鐘。團隊期望此系統有助紓緩負壓病房的壓力，或應用在診所、機場等地，隔離疑似新冠患者。

團隊亦正與港怡醫院商討合作，研究在洗手間坐廁加裝小型過濾系統，利用安裝在廁板的抽氣口，迅速抽走及過濾在沖廁過程中產生的氣溶膠，避免病毒散播。