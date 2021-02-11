新冠疫苗｜養和等5社區疫苗接種中心11月起關閉　餘下21間運作至年底縮開放時間【附名單】 (17:04)

政府早前將新型冠狀病毒疫苗接種計劃下26間社區疫苗接種中心運作，延長至10月31日。公務員事務局長聶德權、食物及衛生局長陳肇始今午（9日）召開記者會，聶德權宣布養和醫院等5間社區疫苗接種中心將由11月起關閉，餘下21間接種中心延長運作至今年底（名單見圖2），但首針接種服務只在10月及11月提供，12月只提供第二針的接種服務。延長運作的21間接種中心開放時間將由11月起縮短。
11月起關閉的社區疫苗接種中心：
．養和醫院
．養和東區醫療中心
．聖保祿醫院
．大埔墟體育館
．荃景圍體育館
*上述5間接種中心全部正提供復必泰新冠疫苗接種服務
延長運作至年底的21間接種中心新運作時間11月1日生效：
．周一、二、四、五：早上10時至晚上6時
．周六及周日：早上8時至晚上8時
．周三：全日休息
*接種中心每日下午1時半至2時半為清潔時段
本港早前採購復必泰及科興新冠疫苗各750萬劑，聶德權表示，本港至今已接種逾500萬劑復必泰疫苗，以及292萬劑科興疫苗。
聶德權指出，新冠疫苗接種計劃已到「瓶頸位」，近兩、三周接種速度下跌，昨（8日）單日只有約1.2萬人打首針；除非本月餘下日子每日有約2萬人接種首劑疫苗，否則要到10月才有機會達七成人口接種首劑疫苗的階段目標，政府將繼續努力鼓勵接種。
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