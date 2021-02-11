新冠疫苗｜養和等5社區疫苗接種中心11月起關閉　餘下21間運作至年底縮開放時間【附名單】 (17:04)

政府早前將新型冠狀病毒疫苗接種計劃下26間社區疫苗接種中心運作，延長至10月31日。公務員事務局長聶德權、食物及衛生局長陳肇始今午（9日）召開記者會，聶德權宣布養和醫院等5間社區疫苗接種中心將由11月起關閉，餘下21間接種中心延長運作至今年底（名單見圖2），但首針接種服務只在10月及11月提供，12月只提供第二針的接種服務。延長運作的21間接種中心開放時間將由11月起縮短。