男警涉虐5歲兒　控方申自簽守行為獲准　官：暴力程度高惟顧及被告妻兒意願 (15:20)

被告曾偉聰（42歲）報稱警員，已被停職。他被控於去年1月13日，在鴨脷洲海怡半島某單位內，身為超過16歲而對一名5歲的男童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊X，其方式相當可能導致X受到不必要健康損害。

控方表示，被告與事主關係改善，態度有所轉變，雙方現時相處融洽，事主母親亦不再追究。辯方庭上稱，被告與妻子正進行婚姻訴訟，他現時每兩個月接受一次輔導。主任裁判官徐綺薇指出，案情非常嚴重，一經定罪可判處即時監禁，惟顧及控方證人意願，案件繼續發展或對事主及其母親造成衝擊，故批准案件以簽保守行為方式處理。

案情指出，案發當日下午1時半，被告多次責罵X「無鬼用」和「垃圾」，其間曾舉起雙手抓向X的雙耳及肩等位置，並拉X離開房間及大聲責罵X。X母透過家中閉路電視得悉事件，並將片段交給警方和告知社工。X右手亦被發現有1厘米傷痕。

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