迷你倉大火死因庭｜迷你倉副經理推翻昨日供辭　稱僅「潛意識覺得發生過」 (14:47)

庭上今日播放2016年6月21日的迷你倉閉路電視片段，顯示一名淺色上衣男子在最先起火的3樓迷你倉外徘徊。宋國光起初否認是片中男子，及後表示他有類似的衣服，可能是片中人。

死因研訊主任表示，閉路電視拍不到宋國光所說，他與兩名同事在倉外商量救火逾3分鐘一事。宋國光堅稱有講過上述對話，「佢哋想救火，我話綁住毛巾都無用」，但承認可能記錯對話的長度和地點，亦承認不太肯定倉外濃煙的情況。

死因裁判官黃偉權一度質疑，宋國光昨日作供的語氣肯定，今日卻否定大部分供辭。宋國光回應，之前的供辭是「下意識」覺得發生過的事。黃官追問「你係潛意識、下意識定有意識覺得件事發生過？」宋國光承認是「潛意識」的想法，又稱事前想不到火勢如此嚴重，「覺得好sorry」。

巡倉報告顯示，俗稱「貓頭鷹燈」的應急照明燈欠缺維修逾半年。宋國光在死者家屬一方盤問時表示，印象中3樓迷你倉設有照明燈，「但報告咁講，我都唔肯定」。

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