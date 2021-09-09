新冠肺炎｜港增兩輸入確診分自菲律賓韓國　已打兩劑復必泰均帶變種病毒 (14:34)

衛生防護中心公布，截至今日（9日）凌晨零時，本港新增兩宗新型冠狀病毒確診個案，均為輸入個案，分別來自菲律賓及韓國，均已接種兩劑復必泰新冠疫苗，帶L452R變種病毒，無病徵。本港累計12,133宗確診個案和一宗疑似個案。今日另暫有少於5宗初步確診。