新冠肺炎｜港增兩輸入確診分自菲律賓韓國　已打兩劑復必泰均帶變種病毒 (14:34)

衛生防護中心公布，截至今日（9日）凌晨零時，本港新增兩宗新型冠狀病毒確診個案，均為輸入個案，分別來自菲律賓及韓國，均已接種兩劑復必泰新冠疫苗，帶L452R變種病毒，無病徵。本港累計12,133宗確診個案和一宗疑似個案。今日另暫有少於5宗初步確診。
個案12138涉及一名33歲女傭，從菲律賓抵港，於7月1日及22日在菲律賓接種兩劑復必泰新冠疫苗。
個案12139涉及一名56歲男病人，於8月18日前往美國，9月7日從韓國抵港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陽性。他於4月10日及5月1日在港接種兩劑復必泰新冠疫苗，潛伏期曾在港居住，住所及工作地點納入強制檢測。（相關報道：美國抵港男初確帶變種病毒 潛伏期居跑馬地安碧苑 金鐘匯中心上班）
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