民主派涉六四非法集結案　張文光何俊仁楊森等12人認罪 (12:25)

本案共26名被告，其中12名被告今認罪，當中7人即何俊仁、陳皓桓、尹兆堅、張文光、郭永健、趙恩來及麥海華承認一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結罪」，即於2020年6月4日，在維園噴水池外，非法煽惑他人參與未經批准集結，以及一項「明知而參與未經批准集結罪」；其餘5人梁國華、何秀蘭、梁國雄、朱凱廸及楊森則承認一項「明知而參與未經批准集結罪」。

同案被告之一的支聯會秘書蔡耀昌，以及民主黨前主席劉慧卿、立法會前議員張超雄等人到庭旁聽。辯方甫開庭稱，本周一（6日）才收到修訂的雙方承認事實，需時向被告索取指示，法庭短暫休庭，眾被告步入囚室時，旁聽者逐一高叫眾被告的名字，陳皓桓則高呼「鄒幸彤加油」。

本案8被告擬不認罪 11月1日開審

本案共26名被告，其中羅冠聰及張崑陽早前已缺席聆訊；另連同今日認罪的12名被告，另外4人黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴早前亦已認罪，被判囚4至10個月；其餘8名被告擬不認罪，包括李卓人、蔡耀昌、梁耀忠、胡志偉、何桂藍、黎智英、鄒幸彤、梁錦威，將排期於11月1日開審。