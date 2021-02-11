強制檢測｜跑馬地安碧苑等兩處涉變種新冠病毒納強制檢測　大埔一校爆上呼吸道感染須強檢【附名單】 (21:05)

政府今晚（8日）公布，發現一宗由海外抵港、過去21天曾在本港居住的新型冠狀病毒初步確診個案，涉及L452R變種病毒株。政府今晚引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將兩個涉及上述個案的地點，以及一間爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校納入新型冠狀病毒強制檢測。相關報道：美國抵港男初確帶變種病毒 潛伏期居跑馬地安碧苑 金鐘匯中心上班
任何人於指明日期及時間曾身處下列地方，須於9月10日或之前接受強制檢測：
涉及L452R變種病毒株初步確診個案曾到訪的地方
‧跑馬地藍塘道110號安碧苑（8月17日至9月8日逗留逾兩小時）
‧灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心602室Artis Jewellery Co., Limited（8月17日逗留逾一小時）
爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校
‧大埔運頭塘邨鄰里社區中心3樓仁愛堂張慕良夫人幼稚園暨幼兒園（8月26日至9月8日逗留逾兩小時）
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