強制檢測｜跑馬地安碧苑等兩處涉變種新冠病毒納強制檢測　大埔一校爆上呼吸道感染須強檢【附名單】 (21:05)

任何人於指明日期及時間曾身處下列地方，須於9月10日或之前接受強制檢測：

涉及L452R變種病毒株初步確診個案曾到訪的地方

‧跑馬地藍塘道110號安碧苑（8月17日至9月8日逗留逾兩小時）

‧灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心602室Artis Jewellery Co., Limited（8月17日逗留逾一小時）

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

‧大埔運頭塘邨鄰里社區中心3樓仁愛堂張慕良夫人幼稚園暨幼兒園（8月26日至9月8日逗留逾兩小時）

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