非裔漢毆斃菲籍女友　謀殺罪成判囚終身 (18:10)

報稱無業、現年39歲的被告Ousainou Touray在非洲岡比亞出生，被控於或約於前年4月10日謀殺女子Cuyacot Adele Melano（終年40歲）。被告過去有藏毒、非禮及傷人案底，辯方沒有求情。

控方開案陳辭稱，當日凌晨單位傳出打鬥聲音，鄰居聽到事主求被告住手。被告投案時承認與事主打架，但否認殺她，他在錄影會面稱事主可能撞倒衣櫃受傷。他與事主打架後就睡覺，醒來得知對方離世，便將《可蘭經》放在她的遺體上以示尊重。

被告以難民身分留港，於2015年認識事主，二人於事發同年在清真寺結婚，當時事主知悉他已有兩名妻子，但沒要求他離婚。惟事主婚後經常因這事和被告吵架及摑打他，被告一般只叫她停手。被告自辯稱，案發時兩人再因此爭執，事主拳打他並咬他的拇指，他出於自衛推開對方，事主在他睡前仍清醒，他發誓並無殺死對方。

法醫其後發現事主面部有大量瘀傷，眼結膜有血斑，以及頭皮多處裂傷，估計她被人用手或布料捂住口鼻，且頭部遭硬物襲擊。