中港警聯手搗洗黑錢集團 涉洗逾7億懷疑黑錢 (16:26)

財富情報及調查科高級警司鄭麗琪表示，警方早前接獲情報，指有多個銀行戶口出現大量可疑交易。經深入調查後，發現有犯罪集團在招攬「搵快錢」的市民開設85個傀儡戶口，再在內地設立一個「控制中心」操控戶口，進行快速轉帳及加密貨幣交易，清洗7.4億元懷疑犯罪得益，當中2.72億元為43宗騙案的騙款。

警方其後與內地執法機關就案件展開情報交流，並於昨日展開代號「耀斑」聯合行動，警方在全港多區以涉嫌串謀洗黑錢拘捕12男2女，年齡由23至75歲，包括31歲洗黑錢集團男主腦。行動中檢獲電腦、電話、開戶文件等證物，並凍結相關銀行戶口120萬元懷疑犯罪得益。內地執法部門則在深圳市南山區兩個處所，以涉嫌詐騙、洗黑錢及幫助信息網絡犯罪活動拘捕7名內地男子及一名本地女子，年齡由20至29歲，相信他們主要負責操控傀儡戶口清洗黑錢。

財富情報及調查科警司鄒祥有表示，43宗騙案包括39宗「假冒官員」電話騙案，其餘則涉「猜猜我是誰」、投資及網上情緣騙案。10男33女事主受騙，年齡由23至85歲，報稱為學生、文員、主婦、退休人士等。其中最高單一損失為一名76歲老婦，她去年接獲假冒快遞人員來電，稱其所寄郵包牽涉內地犯罪，電話轉駁至「執法機關」，騙徒稱要檢查其銀行存款是否涉及黑錢，事主不虞有詐，由去年11月至今年2月，將8220萬元銀行存款分196次轉至騙徒戶口，其後始獲悉受騙。

警方調查後相信，集團主腦以1500至5000元報酬招攬被捕的13男女，分別開設79個虛擬銀行戶口及6個傳統戶口，並將戶口資料交到內地控制中心進行清洗犯罪得益。洗黑錢集團除以銀行轉帳，亦會以比特幣、泰達幣等加密貨幣交易洗黑錢。另外，警方亦留意到有趨勢顯示不法之徒改以虛擬銀行戶口洗黑錢，會與虛擬銀行及金管局加強合作打擊。