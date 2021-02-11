3中學生涉汽油彈擲警署　辯方：警盤問下認一被告或非涉案者　官裁表證成立 (16:20)

被告為中五生曾華錕（18歲）、中五生羅聶峰（18歲）和中三郭姓男生（16歲）。代表第三被告的辯方大律師在中段陳辭時指出，閉路電視片段看到被告約凌晨1時離開住所，凌晨2時許則有3名黑衣人向大埔警署投擲汽油彈，一人成功逃去。第三被告及後在完善公園附近被警員截停，目擊事發的警員憑衣著身形作辨認，稱他為逃走的黑衣人。

辯方指出，第三被告被截停時沒有背囊，與警員說法不同，且他所穿的球鞋較淺色；警員原稱百分百肯定第三被告是逃走者，盤問下改稱現時證據令他「確實會猶豫」，最終同意第三被告或不是投擲汽油彈後成功逃去的人，辯方冀法庭裁定案件表證不成立。

截停第三被告警員林智滔（音譯）早前供稱，在完善公園對出的單車徑發現一名黑衣男子低頭使用手機，看到警員後急步行走。林智滔認為他與在逃者外形相若，遂上前截停男子，他稱住在太和邨，但拒絕回答為何出現該處。林智滔檢取其手提電話後，看到有人來電，並發現一則WhatsApp短訊，詢問他「你走唔走到」。

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