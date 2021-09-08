天氣｜天文台料明日稍後局部地區有雷暴　周五狂風雷暴 (16:30)

下午4時，強烈熱帶風暴康森集結在馬尼拉以西約60公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過呂宋，進入南海中部。同時，超強颱風燦都集結在高雄之東南約1380公里，預料向西移動，時速約15公里，大致移向台灣及呂宋海峽。

【07:45】早上7時30分，天文台錄得氣溫28.6度，相對濕度85%。酷熱天氣警告現正生效。

高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣，而廣東沿岸海域仍有驟雨。

強颱風燦都已增強為超強颱風。在上午8時，燦都集結在台北之東南約1520公里，預料向西移動，時速約15公里，大致移向台灣一帶。 同時，強烈熱帶風暴康森集結在馬尼拉之東南約110公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓中部。

預測今日（8日）大致天晴，日間酷熱，但局部地區有一兩陣驟雨。最高氣溫約34度。吹和緩偏東風。

展望星期四（9日）天氣酷熱，稍後局部地區有雷暴。星期五（10日）稍後及周末期間驟雨較多，風勢較大。

（天文台）