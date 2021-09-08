天氣｜天文台料明日稍後局部地區有雷暴　周五狂風雷暴 (16:30)

【16:30】高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。下午本港氣溫普遍上升至33度或以上。本港地區今晚（8日）及明日（9日）天氣預測，大致天晴，有一兩陣驟雨，最低氣溫約28度。明日日間酷熱，最高氣溫約34度，稍後局部地區有雷暴。吹微風，稍後轉吹和緩東至東北風。展望周五（10日）有狂風雷暴。周末期間短暫時間有陽光及有雷暴。12:12報道：天文台考慮明日發一號戒備信號
下午4時，強烈熱帶風暴康森集結在馬尼拉以西約60公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過呂宋，進入南海中部。同時，超強颱風燦都集結在高雄之東南約1380公里，預料向西移動，時速約15公里，大致移向台灣及呂宋海峽。
【07:45】早上7時30分，天文台錄得氣溫28.6度，相對濕度85%。酷熱天氣警告現正生效。
高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣，而廣東沿岸海域仍有驟雨。
強颱風燦都已增強為超強颱風。在上午8時，燦都集結在台北之東南約1520公里，預料向西移動，時速約15公里，大致移向台灣一帶。 同時，強烈熱帶風暴康森集結在馬尼拉之東南約110公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓中部。
預測今日（8日）大致天晴，日間酷熱，但局部地區有一兩陣驟雨。最高氣溫約34度。吹和緩偏東風。
展望星期四（9日）天氣酷熱，稍後局部地區有雷暴。星期五（10日）稍後及周末期間驟雨較多，風勢較大。
（天文台）