鄧炳強：612基金叫在囚者續抗爭　「在監獄散播危害國家安全種子」 (21:57)

保安局長鄧炳強今日（7日）在立法會見傳媒時主動表示，有還押者、在囚者與外面的人在監獄企圖建立勢力， 從而危害國家安全。他提出5項指控，包括指稱有人利用議員、神職人員等身分探訪危害國安及「黑暴」在囚者，從而通風報信。他亦指控612人道支援基金寄信予在囚者或還押者「叫他們繼續抗爭」，嚴重影響更生計劃，在監獄散播危害國家安全種子。
被問612基金是要在囚者堅持，抑或有行動指示，鄧炳強沒回應，僅稱若有人刻意不讓在囚者更生，「還要跟他們說，你千萬不要妥協，你要繼續在這裏搞到底」，與懲教署更生理念背道而馳。本報今未能聯絡上612基金信託人。
鄧炳強稱有組織監獄製造特權危害國安
邵家臻：按懲教署標準送入物資建人道底線
鄧炳強又形容有人「裏應外合」，不點名稱有組織探監後傳播煽動說話，又壟斷監獄物品供應，以斂財及在監房製造特權，形容髮夾、朱古力等平常物品在獄中「代表特權」，許多在囚者收取到物品，在獄中招攬追隨者以影響他們，令他們更憎恨香港或中央政府，從而危害國安。
囚權組織「石牆花」創辦人邵家臻回應本報查詢時，否認建立勢力及危害國安指控，指出稱該組織是建立人道底線，按懲教署標準送入物資，也沒挑戰監房，做事均按照法例，「連探監、入物資都危害國家安全，這言重了」。他說物資是免費送予在囚者，彼此沒金錢關係，組織無法壟斷全港監獄物資，也沒想過壟斷。