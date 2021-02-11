鄧炳強：612基金叫在囚者續抗爭　「在監獄散播危害國家安全種子」 (21:57)

被問612基金是要在囚者堅持，抑或有行動指示，鄧炳強沒回應，僅稱若有人刻意不讓在囚者更生，「還要跟他們說，你千萬不要妥協，你要繼續在這裏搞到底」，與懲教署更生理念背道而馳。本報今未能聯絡上612基金信託人。

鄧炳強稱有組織監獄製造特權危害國安

邵家臻：按懲教署標準送入物資建人道底線

鄧炳強又形容有人「裏應外合」，不點名稱有組織探監後傳播煽動說話，又壟斷監獄物品供應，以斂財及在監房製造特權，形容髮夾、朱古力等平常物品在獄中「代表特權」，許多在囚者收取到物品，在獄中招攬追隨者以影響他們，令他們更憎恨香港或中央政府，從而危害國安。

囚權組織「石牆花」創辦人邵家臻回應本報查詢時，否認建立勢力及危害國安指控，指出稱該組織是建立人道底線，按懲教署標準送入物資，也沒挑戰監房，做事均按照法例，「連探監、入物資都危害國家安全，這言重了」。他說物資是免費送予在囚者，彼此沒金錢關係，組織無法壟斷全港監獄物資，也沒想過壟斷。