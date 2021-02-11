14人灣仔炭爐打邊爐一氧化碳中毒　7人留院　食肆涉違規用炭煮食遭檢控 (20:45)

4事主需高壓氧治療

衛生防護中心今（7日）指出，6男8女（23至39歲）昨晚在灣仔駱克道一食肆的同一房間內進食火鍋，並使用炭作煮食燃料。晚餐開始約兩小時後，他們出現失去知覺、頭暈、嘔吐、惡心、頭痛、呼吸急促、心悸等病徵。部分人分別被送往律敦治醫院和瑪麗醫院接受治療，一人自行到伊利沙伯醫院求醫。4名病人其後轉送東區醫院接受高壓氧治療。14人當中，7人仍然留醫，情況穩定。

疑開冷氣關門窗致一氧化碳增

初步調查顯示他們進食火鍋時，食肆房間有開空調，但房間內的窗戶全部關上，房門亦關上一段長時間，可能因而令室內的一氧化碳水平上升。

食物及環境衛生署回覆查詢表示，涉事食肆涉嫌未經批准而使用炭作為燃料，違反《食物業規例》；另涉曾多於4人同坐一桌，違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》。食環署已就上述事項向有關負責人展開檢控程序，該店亦要由即日起，在下午6時至翌日上午4時59分停止提供堂食，以及安排不多於2人一桌，為期7日。