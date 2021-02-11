悅榕莊朗豪坊店疑欠租　業主入稟追討逾185萬元要求收回物業 (18:48)

原告分別為Beningtom Limited及Renaissance City Development Company Limited，後者為鷹君集團全資附屬公司；被告為卓悅美容有限公司。

入稟狀稱，涉案分店位於旺角朗豪坊辦公大樓26樓其中5個單位，自2019年4月由被告以37.5萬元承租，每月另須交4.5萬元管理費。去年6月，原告向被告以5.6萬元購入750張現金券。但自今年2月，被告開始逾時交租及管理費，今年6月始欠租，至今年9月原告所購入現金券亦未能兌現，故入稟追討相關款項。

另外，卓悅控股有限公司昨（6日）入稟高等法院，控告迪亨公關及傳訊有限公司，稱該公關公司於今年6月邀請傳媒採訪，發布誹謗及不實言論，要求法庭頒令禁制有關言論，以及追討賠償。

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