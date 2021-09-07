中五生認串謀製造管有爆炸品　還押候判 (18:16)

今日認罪的被告中五生丁展峯（18歲）還押。控方表示，涉案單位內的記事冊及文件驗出丁展峯的指紋；另一被告董上琳（24歲）早前承認串謀製造及管有爆炸品後亦同遭還押。

控方案情稱，被告董上琳前年10月3日起租用大角嘴橡樹街75號唐樓一單位，同月15日警方展開監察行動，兩被告離開時遭截停，二人試圖掙扎逃走但被制服。

警方其後進入單位搜查，在走廊檢獲化學品，包括黑火藥及鋁熱劑，配合遙控裝置可達至爆炸效果；至於航拍機和投擲裝置則可配合小瓶汽油彈使用，使其從空中墜落。

單位又搜出經改裝的流動電話連電線連接繼電器、電油、布條、啤酒樽、航拍機與投擲裝置等。警方亦發現大量防毒呼吸器、防護裝備等，並發現一本筆記簿，載有改裝氣體罐和滅火筒的設計圖，以及寫上反修例的事件。

案情續稱，董上琳被捕前租用單位及把鎖匙分享給丁展峯，二人及其他人把單位用作製造及貯存物品。單位的文件及筆記簿發現丁展峯10多個指紋及掌紋，警方更在其住所搜出一個寫上「Condom」字樣的對講機，涉案單位的文件亦有相同字樣。

相關報道：

男子唐樓藏黑火藥鋁熱劑認3罪 官稱如「戰術型小型軍火庫」（8月20日）