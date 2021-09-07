警拘中年男子涉電話滋擾3區院法官　以法官辦公室電話號碼索取傳真 (17:33)

港島總區刑事部署理警司謝子坤指，警方接獲法庭報案，指由去年10月至今年7月，3名區域法院法官的辦公室電話接獲大量及重覆來電騷擾。案件其後交由港島總區刑事部接手，懷疑有人對法庭審理反修例時期暴動及非法集結案件的裁決及判刑不滿，於是利用不同電話號碼，大量致電政府及私人機構自動語音系統，以法官辦公室電話號碼索取傳真文件，以致接聽的人聽到傳真機聲音，從而滋擾法官。

警方昨日在觀塘拘捕懷疑涉案57歲男子，並在他身上搜獲一部懷疑用以犯案的電話及多張電話卡，以及載有法官資料的「犯案備忘錄」。謝透露，涉案男子有同類案底，但並非滋擾司法人員，初步調查相信疑犯並無親友涉及反修例案件。他又表示，疑犯犯案時間貼近該3名法官審理反修例案件的時間，曾連續幾日都致電多達10至20個機構索取傳真，每天打電話次數數以百計。

警方重申，高等法院原訟庭去年已就針對司法人員及其家屬「起底」行為頒下臨時禁制令，任何人對司法人員及其家屬進行恐嚇、騷擾等行為，有機會干犯藐視法庭。