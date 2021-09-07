追討周星馳逾8000萬敗訴　于文鳳上訴被駁回 (16:50)

雙方提交書面陳辭後，代表于文鳳的上訴方在庭上補充稱，周星馳曾經表示會將投資利潤10%作佣金分給她，該口頭承諾是法律協議。而于文鳳為周星馳工作9年，協助他投資多個項目，包括山頂豪宅「天比高」12號屋，于文鳳應就物業升值獲得分佣，認為原審裁決出錯。

上訴庭副庭長關淑馨連番質疑上訴方反對判辭已作出的事實裁斷，問及是否不論物業有沒有實質上出售，于文鳳任何時候提出想要10%分成，均構成法律協議。上訴方同意，認為當物業升值，周星馳就應分發利潤佣金給于文鳳。法官重申「天比高」是周星馳自住的物業，故不屬於投資，他沒有就其升值獲利。代表周星馳的答辯方則維持原本立場，指出兩人電話中和在露台的對話不構成法律協議。

上訴庭法官聽畢雙方陳辭後駁回于文鳳一方的上訴，押後頒布裁決理由書，屆時並會一併處理周星馳一方的訟費申請。

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