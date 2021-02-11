3中學生涉汽油彈擲大埔警署　警：第三被告最瘦削　官觀察後稱各被告身形相差不大 (16:19)

大埔警署去年4月1日遭人投擲汽油彈，警署車閘及外牆被火熏黑，3名同校中學生被控縱火等罪名，案件今（7日）續審。3名被告均不承認有意圖而縱火罪；兩名18歲被告各承認一項襲警罪。當日目擊警員庭上形容，第三被告身形最瘦削，法官林偉權遂指示3名被告站立，他亦一度走到證人檯前觀察，並邀請控辯雙方提出各自的觀察。林官觀察後，認為3人身高有明顯分別，但整體身形相差不大。
3名被告為中五生曾華錕（18歲）、中五生羅聶峰（18歲）和中三郭姓男生（16歲）。
目擊事件的警員26719劉俊傑供稱，他當晚為新界北總區總部鐵閘進出車輛內的人量度體溫。凌晨2時許，他看到3名黑衣人從富善邨方向跑向總部鐵閘，3人手上有火花，均戴黑口罩及穿黑衣，首名男子的黑外套有花紋，其餘兩人則同樣戴眼鏡。劉俊傑續稱，他嘗試行前觀察，但「見佢扔汽油彈，冇行得太前」，更稱「冇扔到我方向，就放心咗啲」。
其後，有其他警員在附近截停一名黑衣男子，並帶到附近的警車調查，劉俊傑協助搜查及經過該警車時，指出該男子是投擲汽油彈後逃走的第三名黑衣男子。他稱是基於身材特徵辨認，形容第三名男子、即第三被告身形最瘦削；第二名男子雖有戴眼鏡，但「身形大隻少少」。