3中學生涉汽油彈擲大埔警署　警：第三被告最瘦削　官觀察後稱各被告身形相差不大 (16:19)

3名被告為中五生曾華錕（18歲）、中五生羅聶峰（18歲）和中三郭姓男生（16歲）。

目擊事件的警員26719劉俊傑供稱，他當晚為新界北總區總部鐵閘進出車輛內的人量度體溫。凌晨2時許，他看到3名黑衣人從富善邨方向跑向總部鐵閘，3人手上有火花，均戴黑口罩及穿黑衣，首名男子的黑外套有花紋，其餘兩人則同樣戴眼鏡。劉俊傑續稱，他嘗試行前觀察，但「見佢扔汽油彈，冇行得太前」，更稱「冇扔到我方向，就放心咗啲」。

其後，有其他警員在附近截停一名黑衣男子，並帶到附近的警車調查，劉俊傑協助搜查及經過該警車時，指出該男子是投擲汽油彈後逃走的第三名黑衣男子。他稱是基於身材特徵辨認，形容第三名男子、即第三被告身形最瘦削；第二名男子雖有戴眼鏡，但「身形大隻少少」。

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