菲傭盜新世界發展前執董1400萬元首飾囚59月　兩親戚認處理贓物各監禁16月 (15:13)

新世界發展前執行董事梁仲豪及其妻子所聘用的菲傭，涉於2018至2019年間，在其位於香港深水灣的獨立屋內盜去近200件珠寶首飾，總值逾1400萬元，菲傭將贓物交由同樣在港任職家傭的女親戚幫忙典當，警方2019年到典當舖巡查時發現可疑紀錄，向事主查問後揭發事件。3名菲傭早前分別承認盜竊及處理贓物共16項控罪，今（7日）在高等法院判刑，暫委法官布思義稱本案涉及違反誠信，判處菲傭監禁59個月，至於另外兩名女親戚則判監16個月。
首被告NONES Carmelita Galay（47歲）為梁氏夫婦聘用的家傭；另外兩名被告NONES Maricris Galay（32歲）及ALAGNA Cristina Noble（51歲），則為首被告的姪女及表姊。首被告承認6項盜竊罪，次被告和第三被告分別承認4項和6項處理贓物罪。
暫委法官布思義判刑時指出，首被告的行為違反誠信，不但令僱主感到被背叛，更無恥地利用另外兩名被告去典當贓物。不過，考慮首被告早前的求情，接納她是為籌集母親的醫療費而犯案，現已有真誠悔意，除認罪獲扣減外，額外給予減刑，判處監禁59個月。
官：被告主動助事主贖回失物值得嘉許
至於其餘兩名被告，法官認為二人必然知道代首被告典當的是贓物，但接納她們不知道贓物的價值，另考慮二人有悔意，亦主動協助事主贖回失物，值得嘉許，獲進一步減刑，分別判囚16個月。