菲傭盜新世界發展前執董1400萬元首飾囚59月　兩親戚認處理贓物各監禁16月 (15:13)

首被告NONES Carmelita Galay（47歲）為梁氏夫婦聘用的家傭；另外兩名被告NONES Maricris Galay（32歲）及ALAGNA Cristina Noble（51歲），則為首被告的姪女及表姊。首被告承認6項盜竊罪，次被告和第三被告分別承認4項和6項處理贓物罪。

暫委法官布思義判刑時指出，首被告的行為違反誠信，不但令僱主感到被背叛，更無恥地利用另外兩名被告去典當贓物。不過，考慮首被告早前的求情，接納她是為籌集母親的醫療費而犯案，現已有真誠悔意，除認罪獲扣減外，額外給予減刑，判處監禁59個月。

官：被告主動助事主贖回失物值得嘉許

至於其餘兩名被告，法官認為二人必然知道代首被告典當的是贓物，但接納她們不知道贓物的價值，另考慮二人有悔意，亦主動協助事主贖回失物，值得嘉許，獲進一步減刑，分別判囚16個月。