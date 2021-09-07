大埔區會討論上月奪命車禍　警：或改控的士司機誤殺 (12:46)

大埔區議會今日（7日）開會討論該宗意外，警方代表、大埔區指揮官馬偉卿在會上交代目前調查進度，初步發現肇事司機是一名兼職的士司機 ，去年起逢周日上班，有40多年駕駛經驗，本身亦是大埔居民，熟悉大埔區內交通。警方正進行化驗工作，包括驗車及證物等，若進一步搜證發現司機行為屬極端魯莽，不排除以殺人相關罪行方向調查，如誤殺罪等，並會諮詢律政司。警方又稱案件於10月26日會在法庭再提訊，稱會加快調查進度。

社會福利署大埔及北區福利專員任滿河亦在會上透露，目前8位傷者中，有4人仍留院，其中4歲男童劉殷喆與其懷孕母親情況較嚴重，但現時已有改善，父親劉先生每日會到醫院照顧二人，社署社工亦每日陪同，提供經濟及情緒輔導工作，稍後適當時間會提出長遠福利計劃等。社署又稱，有向的士司機的家屬提供情緒支援，署方亦有接觸其他傷者，其中一名受傷老婦已出院，但婉拒支援，稱希望署方幫助更有需要的人。

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