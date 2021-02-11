林鄭月娥：211名區議員9月10日起分批宣誓　港島區議員首先宣誓【短片】 (10:12)

林鄭月娥稱，截至9月4日，共有260名區議員辭職，8名區議員因監禁等其他原因喪失區議員資格，目前留任的區議員有211人。她表示，作為監誓人的民政事務局長徐英偉今日起會向留任的區議員發出宣誓儀式邀請函，拒絕出席的區議員將即時喪失議員資格。

林鄭月娥表示，宣誓完畢後不會即時公布宣誓是否有效，會盡快通知宣誓有效的區議員。至於一些受當局懷疑、未能信納符合擁護《基本法》及效忠香港特區條件的宣誓，相關區議員將有機會作出申述，再由監誓人判斷宣誓是否有效，有需要時可徵求法律意見。

徐英偉：區議員若平生不作虧心事 半夜敲門也不驚

林鄭月娥指出，區議員將在國旗及區旗前宣讀誓言，並遵守宣誓儀式和場合相關規定，民政事務局向區議員發出的信函將訂明衣著等要求，避免爭拗。徐英偉表示，是次宣誓簡單直接，稱若毋須尋求法律意見，希望即日發新聞稿列出符合資格的區議員。他稱，區議員若「平生不作虧心事，半夜敲門也不驚」，如有人涉嫌違法行為，有需要時會轉介執法機關跟進。

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