天氣｜天文台料下午大致天晴酷熱　局部地區有驟雨 (12:50)

中午12時，強烈熱帶風暴康森集結在馬尼拉之東南約380公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓中部。同時，熱帶風暴燦都集結在台北之東南約1840公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，大致移向台灣一帶。

【08:10】早上8時10分，天文台錄得氣溫29.1度，相對濕度79%。中國東南部普遍晴朗。同時，與高空擾動相關的驟雨正逐漸移向廣東西部沿岸。上午8時，強烈熱帶風暴康森集結在馬尼拉之東南約460公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過菲律賓中部。同時，位於西北太平洋的熱帶風暴集結在沖繩島之東南約1530公里，預料向西北移動，時速約10公里，移向台灣至琉球群島一帶。

預測今日天氣炎熱，部分時間有陽光，局部地區有驟雨。市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩偏東風。展望未來兩三日部分時間有陽光及酷熱。周末期間驟雨較多，風勢較大。