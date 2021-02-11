強制檢測｜16地點涉變種新冠病毒納強制檢測　包括又一城及多間食肆　5校爆上呼吸道感染須強檢【附名單】 (23:38)

任何人於指明日期及時間曾身處下列地方，須於9月8日或之前接受強制檢測：

涉L452R變種病毒株的初步確診個案曾到訪地點

．紅磡民樂街21號富高工業中心A座8樓07室寶益珠寶有限公司（8月15日至8月20日）

．赤鱲角香港國際機場一號客運大樓6樓環亞機場貴賓室（離境大堂，鄰近1號閘口）（8月24日上午8時至上午10時）

．觀塘觀塘道418號創紀之城5期apm 4樓L4-19號舖錦麗（8月23日下午3時至下午6時）

．九龍塘羅福道9號異風情精品酒店（8月22日下午3時至下午6時）

．九龍塘達之路80號又一城（8月22日下午4時至下午8時）

．將軍澳康城路1號康城商場3樓353B號舖陳勤記鹵鵝飯店1948（8月21日下午7時至下午10時）

．曾乘搭任何由將軍澳工業邨開出往尖沙嘴東路線號碼796X新巴巴士（8月18日至8月20日上午7時至上午10時）

．曾乘搭任何由尖沙嘴東開出往將軍澳工業邨路線號碼796X新巴巴士（8月18日至8月20日下午6時至下午9時）

．觀塘成業街15-17號成運工業大廈1樓9-11號舖泰坊（8月17日下午3時至下午6時）

．九龍塘律倫街1號漫春天精品酒店（8月17日上午11時至下午2時）

．西貢普通道72至74號地下及1樓Cozy Coffee（8月17日上午10時至中午12時）

．觀塘觀塘道418號創紀之城5期apm 4樓L4-19號舖茶木．台式休閒餐廳（8月16日下午7時至下午10時）

．將軍澳康城路1號The LOHAS康城2樓203號舖譽居（8月16日上午11時至下午2時）

．將軍澳康城路1號The LOHAS康城3樓333號舖京滬．佳餚（8月15日下午8時至下午11時）

屬再次檢測的指明地方

．跑馬地體育道3號香港足球會2樓香港足球會咖啡廳（8月27日上午7時30分至上午11時30分）

．灣仔摩理臣山道9號天樂廣場7樓Pinnacle Performance（8月27日上午6時至上午8時）

任何人曾於8月24日至9月6日，身處任何下列指明地方逾兩小時，須於9月8日或之前接受強制檢測：

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

．元朗牡丹街23號康德閣地下及1樓鄰舍輔導會元朗幼兒園

．元朗朗日路8號形點II 3樓L3號舖太陽島英文幼稚園（元朗分校）

．大埔富善邨基督教香港崇真會安仁幼兒學校

．馬鞍山西沙路599號1樓英基國際幼稚園（烏溪沙）

曾於8月24日至9月6日，就讀下列學校指明級別學生及曾面授該級別的教師，須於9月8日或之前接受強制檢測：

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

．深水埗長沙灣道555號聖公會基福小學（四年級）

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