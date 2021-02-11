國務院：前海合作區擴7倍至逾120平方公里　中聯辦：撐港經濟社會發展、豐富一國兩制重大戰略部署 (19:32)

中央一連兩日宣布與粵港澳大灣區相關的新政策，昨日（5日）才公布《橫琴粤澳深度合作區建設總體方案》，今日的《前海改革開放方案》表明，前海合作區將建設粵港澳大灣區全面深化改革創新試驗平台，建設高水平對外開放門戶樞紐。

方案指出，到2035年，高水平對外開放體制機制更完善，營商環境達世界一流水平，建立健全與港澳產業協同聯動、市場互聯互通、創新驅動支撐的發展模式，建成全球資源配置、創新策源及協同發展帶動能力強的高質量發展引擎，改革創新經驗得到廣泛推廣。

根據方案，在建設全面深化改革創新試驗平台方面，前海合作區將推進現代服務業創新發展，加快科技發展體制機制改革創新，建造國際一流營商環境，創新合作區治理模式；在建設高水平對外開放門戶樞紐方面，前海合作區將深化與港澳服務貿易自由化，擴大金融業對外開放，提升法律事務對外開放水平，高水平參與國際合作。

中聯辦發言人發表談話表示，《前海改革開放方案》是全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放、系統優化深港合作佈局的重要舉措，也是支持香港經濟社會發展、豐富「一國兩制」實踐的重大戰略部署，方案為正處在由亂及治、由治及興關鍵時期的香港乘勢而上，找準「國家所需」和「香港所長」的交匯點，開闢更為廣闊的舞台。

（央視網/中聯辦網站）