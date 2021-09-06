清潔工涉強姦弱智女成孕受審　被告警誡稱「呢啲嘢你情我願」 (18:09)

控罪指出，被告李煜明前年7月23日在黃竹坑海洋公園先後兩度非禮女子X（案發時36歲），以及同日在旺角新世紀廣場4樓傷殘人士廁所強姦X。控方開案陳辭指出，事主X的智商為78，但能表示是否同意性交，而她不同意案中性交等行為。

X透過視像作供稱，她與被告2005年在教會認識，之後多年沒見，直至獲朋友Y邀約，偕同Y的妹妹和被告去海洋公園玩。被告趁X換衫時捉她膊頭，隔着褲「好大力掐」X的下體兩至三次，被告說「越整越大力，（若你）再郁」。

X庭上哭訴，被告在電梯上建議「避開Y同姐姐，去開房」，X拒絕，被告則稱他生日，問X為何不願意。被告從後箍X頸，另一隻手伸進她內褲，以手指插入其陰道「上下整」，當時Y和其妹妹背向兩人。X因害怕不敢作聲，她兩次均有反抗和拉開被告的手。

4人離開公園後去餐廳吃晚飯，席間被告再提起開房，隨即拉走X到殘廁發生關係。控方稱，X在事後不足一個月驗出懷孕，她將與被告性交一事告知妹妹，及於9月9日入院做墮胎手術，胚胎和被告的DNA經比對後證實脗合。雙方承認事實指出，被告和X在殘廁無使用安全套性交。