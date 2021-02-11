兩中學生認向警署擲汽油彈　控罪稱被告「罔顧警員生命」　官質疑檢控基礎問律政司有否看案發片段 (16:38)

3名被告為中五生曾華錕（18歲）、中五生羅聶峰（18歲）和中三郭姓男生（16歲），同被控於2020年4月1日在大埔警署外，用火損壞屬於港府的一面牆及一道閘，罔顧財產是否會被摧毁或損壞，以及警員26719生命是否會因而受到危害。曾華錕及羅聶峰另涉襲擊警長1551及高級警員33922。

庭上播放大埔警署外的閉路電視片段，法官指稱燃燒物有大有小，均在原點燃燒，現場沒有物件導致火勢蔓延至警員附近，警員更「不慌不忙」走上前觀看，關注為何控方以《刑事罪行條例》第60條（2）為檢控基礎（即包括「罔顧警員生命是否會因而受到危害」）。辯方同意法官指出，去年曾去信律政司要求以第60條（1）檢控（即不包括罔顧警員），惟不獲接納。

法官指出，兩個檢控基礎令判刑有分別，一度休庭讓控方索取指示，控方稱律政司堅持檢控決定，即時遭法官質疑律政司有否觀看片段，控方稱已向律政司解釋，並申請將「罔顧警員26719」變更成「罔顧警署內所有警員」，法官反問「你睇到有咩警員？」，控方解釋律政司稱案發於停車場出入口「有車就有人」，法官聞言稱「令人費解」，批評做法不可取，着控方將片段交給律政司再觀看。