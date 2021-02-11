粵港澳聯合打擊有組織犯罪　港拘2320人　檢36億外圍投注紀錄屬10年新高 (12:10)

有組織罪案及三合會調查科總警司黃維表示，警方聯同海關、消防處及入境處人員巡查多個場所，包括派對房間、遊戲中心、酒吧及網吧等，又搗破多個非法賭檔、賣淫場所及毒品分銷中心，檢獲大量不同毒品、攻擊性武器、私煙、私油、色情光碟及大量非法投注紀錄。由於不少涉案人同時違反限聚令，警方亦就此發出3000張告票。

黃維特別提到，針對今年6月歐國盃期間，警方分別展開代號「點睛」及「孤月」行動打擊外圍賭檔，共拘捕40人，包括外圍集團主腦及骨幹成員，檢獲逾2100萬元現金，凍結多個銀行戶口共1950萬元資金，並錄得36億元投注紀錄，數字創10年新高，相信已瓦解兩個本地收受非法外圍賭注集團。

被捕者中不乏青少年，警方稱其中一名11歲男童涉及與三合會糾紛有關的毆打案件，他亦有三合會背景；另有一名13歲被捕人則涉及「淋紅油」的非法收債案件；一名15歲被捕人則為中學生，涉在與其他同學糾紛時自稱三合會成員，警方經調查後將其拘捕。