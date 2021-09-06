新冠肺炎｜18地點納強制檢測　包括濕地公園、麥花臣場館【附名單】 (08:56)

政府昨（5日）公布，發現一宗由海外抵港、過去21天曾在本港居住的新型冠狀病毒輸入確診個案，涉及L452R變種病毒株。政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將18個涉上述個案的地點納入強制檢測。
任何人於指明日期及時間曾身處下列地方，須於9月7日或之前接受強制檢測：
．大嶼山梅窩大地塘74號（8月14日至9月4日逗留逾兩小時）
．旺角通菜街104-106號地下點點心（8月28日下午6時至11時）
．旺角奶路臣街38號1樓麥花臣場館（8月28日下午5時至7時）
．沙田新城市廣場第一期1樓129號舖 Simplylife（8月28日下午1時至6時）
．中環德己立街24號 The Coffee Academics（8月28日上午11時至下午2時）
．中環雲咸街1-3號南華大廈地下中國銀行（香港）（8月28日上午11時至中午12時）
．梅窩銀運路3號梅窩中心地下中國熊（8月26日下午6時至10時）
．梅窩碼頭路11號銀輝大廈A座地下羅馬餐廳（8月17日中午12時至下午6時）
．金鐘道93號金鐘廊1樓B05-06號舖Simplylife（8月22日上午11時至下午4時）
．深水埗元州街213號及福榮街218號美居中心商場地下59號舖 Dancing Kettle Coffee Bar（8月19日下午4時至9時）
．深水埗深旺道28號V Walk 2樓L2-146號舖魚米（8月19日下午1時至5時）
．元朗朗日路9號GRAND YOHO形點I 1樓1075號舖Habitu Caffe（8月15日下午6時至11時）
．天水圍天湖路 2 號天耀邨天耀廣場低層地下一樓LG15-16號舖BUGIS（8月15日下午4時至7時）
．元朗建業街96-104號及又新街53-59號滿利大廈地下H號舖凡直友里（8月14日晚上10時至8月15日凌晨3時）
．元朗建業街59號慶年大樓D-F座地下3號舖十八座狗仔粉（8月14日晚上9時至11時）
．天水圍濕地公園路香港濕地公園（8月14日下午2時至7時）
．天水圍天秀路8號天一商城地下1號舖捌神燒味冰室（8月14日下午1時至3時）
．天恩路12號嘉湖海逸酒店第一期（8月14日至15日）
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