新冠肺炎｜18地點納強制檢測　包括濕地公園、麥花臣場館【附名單】 (08:56)

政府昨（5日）公布，發現一宗由海外抵港、過去21天曾在本港居住的新型冠狀病毒輸入確診個案，涉及L452R變種病毒株。政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將18個涉上述個案的地點納入強制檢測。