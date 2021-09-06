天氣｜天文台料明日有驟雨　局部地區有雷暴 (16:50)

位於菲律賓以東附近海域的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為康森。下午4時，康森集結在馬尼拉之東南偏東約710公里，預料向西北移動，時速約15公里，移向呂宋。 同時，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在雅蒲島以北約550公里，預料向西北移動，時速約15公里，大致移向琉球群島一帶。

【12:40】中午12時40分，天文台錄得氣溫31.5度，相對濕度68%。高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣，同時，驟雨正影響廣東沿岸。本港地區今日下午及今晚天氣預測，下午部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨及雷暴，吹輕微至和緩東風。

位於菲律賓以東附近海域及西北太平洋的兩個低壓區分別已增強為熱帶低氣壓。中午12時，位於菲律賓以東附近海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南偏東約790公里，預料向西北移動，時速約15公里，移向呂宋。同時，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在雅蒲島之北約460公里，預料向西北偏北移動，時速約15公里，大致移向琉球群島一帶。

【07:40】早上7時40分，天文台錄得氣溫28.7度，相對濕度84%。酷熱天氣警告現正生效。高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。同時，驟雨正影響廣東沿岸。預測今日大致天晴。日間酷熱，最高氣溫約33度。稍後雲量增多，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。吹輕微至和緩東風。展望明日有幾陣驟雨。本周中後期部分時間有陽光及炎熱。