馬季開鑼日投注額逾14億　入場市民：氣氛冇咁熱鬧【多圖】 (18:53)

入場馬迷需坐在場內已預訂的位置，看台上不得多於4人同坐，不少保安員穿著寫上「保持社交距離」等字句的綠色背心，提醒市民遵守社交距離措施。開鑼儀式在馬匹亮相圈舉行，由特首林鄭月娥主持，她入場時有市民打招呼，亦有人鼓掌，林鄭月娥微笑揮手回應。

今午天氣酷熱，室外觀看區人流較往年開鑼日疏落，場面明顯較冷清，但不減馬迷熱情及「肉緊」。38歲的曾先生過往每月入馬場幾次，疫情期間無再入場。相隔一年多，他今日再次入馬場，更帶備電腦以分析賽果，「現場始終會聽到馬匹嘅踏步聲，見到樣，視覺效果好好多」。不過他形容今日氣氛與疫情前開鑼日相差很遠，「之前係人頭湧湧，𠵱家雖然開放返，但係人數始終好大差別，氣氛都冇咁熱鬧，同埋少咗好多表演。」

不願上鏡的黎先生稱自己從未入過馬場，因為最近新買一支長鏡頭，但香港沒有太多運動比賽讓他試用，所以今日和朋友入馬場試用新鏡頭。他說開鑼日與想像有落差：「啲人贏無人扔馬飛，有啲失望，我想睇人扔馬飛。」