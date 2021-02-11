支聯會：拒向國安處交資料　9月25日開特別會員大會商解散議案【短片】 (11:03)

鄒幸彤表示，該會約有100多個成員，最少20個成員出席會員大會才達到法定人數，未能親身出席者可以投授權票，75%成員同意後方可解散。她稱，不會降低解散門檻。一旦支聯會解散，會將資產捐給理念相同的團體。

鄒幸彤表示，支聯會面對的政治壓力愈來愈大，多名常委及前常委均捲入官司，該會必須考慮未來是否用註冊公司的形式運作。常委會無法就是否解散達成共識，最後以僅過半數票通過將解散議案交給會員大會表決，稱存亡不應是閉門討論，公眾應有份參與。

對於支聯會常委早前被警方國安處要求提交多項資料，鄒幸彤表示，國安處隨便指控支聯會是「外國代理人」，該會強烈否認，批評警方無列明所涉罪名、該會是否嫌疑人等細節，做法毫無理據，「漁翁撒網式問法」，找到「證據」，則反指支聯會為「外國代理人」。該會拒絕遞交資料，「這是身為常委，對成員、支持者最起碼的保護」，鄒幸彤批評警方令公民社會處於恐懼，但該會不會助當局散播恐懼。

支聯會常委上月議決通過解散，有待會員大會通過。警方早前引用《港區國安法》43條實施細則附表5，指有合理理由相信支聯會屬「外國代理人」，去信常委要求在9月7日前提交多項資料，包括自成立以來的成員及職員資料，2014年至今在港資產、收入及開支等；若未依時提交，可罰款10萬元、監禁半年；如提供虛假、不正確或不完整資料，最高可罰10萬元、監禁兩年。

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