新冠肺炎｜干德道駿豪閣、沙田壹號雲頂6座等7地點納強制檢測【附名單】 (23:00)

再有離港不足21日的抵港者染疫，政府今晚（4日）公布，發現兩宗由海外抵港、過去21天曾在本港居住的初步確診個案，當中涉及L452R變異病毒株。政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將7個涉及上述兩個案的地點納入強制檢測。