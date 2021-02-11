新冠肺炎｜干德道駿豪閣、沙田壹號雲頂6座等7地點納強制檢測【附名單】 (23:00)

再有離港不足21日的抵港者染疫，政府今晚（4日）公布，發現兩宗由海外抵港、過去21天曾在本港居住的初步確診個案，當中涉及L452R變異病毒株。政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將7個涉及上述兩個案的地點納入強制檢測。
任何人於指明日期及時間曾身處下列地方，須於9月6日或之前接受強制檢測：
‧半山區干德道52號駿豪閣（8月13日至9月4日逗留逾兩小時）
‧沙田大圍美田路63號壹號雲頂6座（8月13日至9月4日逗留逾兩小時）
‧上環樂古道38號啟時大廈2樓1室Eco-Energy Trading Limited（8月13日至18日逗留逾一小時）
‧沙田大圍大圍道12-14號及積信街1-15號瑞豐大樓地下及閣樓A單位太興（8月13日上午9時至下午2時）
‧中環都爹利街6號印刷行1樓Wolfgang's Steakhouse Hong Kong（8月18日下午7時至8月19日凌晨零時）
‧上環德輔道中308-320號富衛金融中心地下6號舖QB House（8月13日下午2時至6時）
‧上環文咸東街72號興隆大廈地下偉倫電腦顧問有限公司（8月13日下午2時至6時）
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