羅湖懲教所囚友互贈物品遭處分　懲教署長：黑社會都是這樣收人　不容監獄成反中亂港基地 (17:29)

他說，涉及反修例衝突被捕入獄的人增加，對署方的挑戰更具規模及組織，強調不容監獄成反中亂港基地。他又形容，從2014年佔中起，相關在囚者對署方管理帶來挑戰，「很有組織抹黑、批評我們的懲教制度」，目的就是改變監獄生態，改變到「令人不怕坐牢」。

對於胡英明的「黑社會收人」論，立法會前議員邵家臻表示，正常人都覺得匪夷所思，並說監房內的罪名是莫須有，「多支原子筆、護墊，便要鎖要拉要釘倉」，在囚者組織起來爭論就是觸碰管方的紅線。

對於胡英明不點名稱有組織抹黑批評懲教制度，邵家臻直認「不諱言希望獄政改革」，但他和「石牆花」過去也曾讚揚署方作出的改變，例如提供冰巾。他認為只是以事論事，「不是要求（監獄及出面的環境）對等，但要有人道對待」。

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