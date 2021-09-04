阮民安遭麥花臣場館取消個唱租場　稱場館方面收到壓力及律師信 (19:01)

【19:01更新】繼歌手何韻詩8月31日遭香港藝術中心臨時取消租場後，再有藝人被取消租場。歌手阮民安（Tommy）今日（4日）於facebook表示，收到麥花臣場館發信通知，因「關閉場館」取消原定9月9日至10日《阮民安個人演唱會2046》的演出。阮民安稱，「一而再收到麥花臣場館俾我無形嘅紅線壓力」，又斥今日香港「一個又一個小小的演出都再容不下」。他稱稍後會交代退票事宜，並向粉絲致歉。
阮民安斥今日香港「小小演出都容不下」
阮民安今午接受本報查詢，稱過去兩周一直與麥花臣場館高層溝通，上月下旬開會時對方稱「收到一啲壓力」，聲稱舉行演唱會將對他、其團隊甚至觀眾的安全有影響，「講得幾嚴重」。阮民安稱，對方沒說明壓力來源是什麼，自己當時表明不會停演唱會。後來場地方面通知，「發展落去有機會收到法庭禁制令」。他透露，場館曾提出賠償但他拒絕，只希望繼續舉辦演唱會。
阮民安續稱，場館本周收到律師信，「邊個發出我唔知道，但可能係一種警告，希望終止呢場演出，我只能無奈接受。」
對於何韻詩亦被香港藝術中心取消租用壽臣劇院，阮民安被問會否認為有同樣遭遇是政治打壓，他感慨稱自己和何韻詩這些立場鮮明的歌手，這兩年尋找演出場地非常困難，「立場較鮮明嘅歌手都受打壓」。他認為打壓不會停止，籲大眾不要袖手旁觀。