5人涉理大外暴動　3人罪成2人罪脫 (14:15)

被控暴動罪的包括廚師郭俊明（25歲）、無業羅煒棟（32歲）、教師姚俊暉（35歲）、運輸工人丁培基（28歲）及侍應蔡潤庭（25歲），其中郭俊明、丁培基及蔡潤庭今被裁定暴動罪成，而姚俊暉及羅煒棟暴動罪名不成立，但姚俊暉管有適合作非法用途的工具罪成。

區域法院暫委法官王詩麗裁決時稱，不接納郭俊明、姚俊暉、丁培基及蔡潤庭的證供。郭俊明供稱與友人用膳後，打算前往旺角小巴站回家，但見多人聚集遂上前「湊熱鬧」，並戴上他人遞給的頭盔、防毒面具等裝備。王官指出，郭俊明當晚身處險境，應拔足逃跑，與友人一同離開，認為其證供有多處矛盾、砌詞狡辯。

姚俊暉供稱在補習社下班後，打算到油麻地吃拉麵，惟出現堵路遂步行至佐敦，打算乘巴士回家。王官指出，他與次被告羅煒棟同樣於後樓梯被捕，並非身處暴動現場，且該處四通八達，故裁定二人暴動罪不成立。惟姚俊暉涉管有一個環保袋，內藏7包索帶及剪刀，考慮其意圖，裁定他管有適合作非法用途的工具罪成。

對於丁培基供稱，看見多人聚集，出於好奇遂留在現場，王官指稱他不顧自己安危，看到示威者近距離扔磚也不離開，意識到危險，遂在現場索取防毒面具，卻不使用最有效方法離開現場，認為其證供出現矛盾。

蔡潤庭則供稱胞妹被困理大，試圖進入校園營救她，但因胞妹手機快無電，他打算進入校園才致電，或逐棟大樓逐層尋找。惟王官稱，蔡潤庭不事先通知妹妹其計劃，令人難以置信，認為他是「編作故事，愈描愈黑」。