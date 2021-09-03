越籍男子筲箕灣街頭被斬　清醒送院 (19:38)

現場消息指，越南籍男傷者26歲，持行街紙留港，事主向警方報稱3名男子突然下車施襲，遇襲原因不明，事主報稱不認識3人，3人逞兇後登上接應車輛逃去。案件暫列傷人。東區警區刑事調查隊第3隊接手調查，正調查傷者遇襲原因。

事發於下午5時許，目擊者黃先生表示，他當時目睹一名懷疑受傷男子，由南安街公廁旁一小巷蹣跚走到街上，先截停一架的士，與司機稍作交涉後落車，再請求途人代為報警，最後有一名男子協助傷者報警。傷者坐在馬路邊時，黃先生發現傷者右邊大腿外側近盤骨有頗深的刀傷，相信他在附近曾被人用刀襲擊，而的士司機則懷疑拒絕載他到醫院。

警方接報到場，有便衣警員先為傷者止血，救護員到場為其包紮後，再將他送往東區醫院治理，送院時清醒。約10名軍裝警員在場調查，初步相信行兇者不止一人，曾在附近兜截可疑人物及車輛，以及到附近公廁及一間水泥店翻查閉路電視片段。現場消息指，事發時曾有一輛黑色七人車停留現場，不排除是刀手的接應車輛。