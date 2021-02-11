新冠肺炎｜增4輸入確診　衛生署刪5宗涉疫苗病毒株污染個案　4宗曾到張永發診所 (14:29)

衛生防護中心並刪除5宗與疫苗病毒株污染脗合的個案。衛生署公共衛生化驗服務處進行的基因分析顯示，該5宗個案分別為個案11252、11265、11352、11703及11726，其病毒樣本與新冠疫苗病毒株脗合。其中個案11703曾於社區疫苗接種中心接種疫苗後進行檢測，其餘4宗個案曾到訪有提供新冠疫苗接種服務的海怡半島西醫張永發診所。5宗個案於入院後的聚合酶連鎖反應（PCR）和抗體檢測均呈陰性。

中心分析了臨牀數據、流行病學資料和化驗結果後，認為這些個案與疫苗病毒株污染脗合，故將個案刪除。本港至今累計12,113宗（包括12,112宗確診個案和一宗疑似個案）。另今日有少於5宗初步確診。

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