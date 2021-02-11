卓悅美容停業　消委會接167投訴涉600萬　與海關調查是否涉違法 (14:44)

卓悅美容有限公司旗下的悅榕莊、Dr. Protalk、水云莊周三（1日）起突然暫停營業，消費者委員會總幹事黃鳳嫺表示，至今收到167宗相關投訴，大部分涉及悅榕莊，總金額逾600萬元，當中最大額個案涉約39.1萬元，而每宗個案平均涉額逾3.6萬元，反映平均數額較高；消委會就此有與海關聯繫是否涉違法行為。海關稱，截至今日（3日）上午11時，共接獲15宗相關投訴，已調動人手加快處理及展開調查。
消委會：冀接手美容院做「真正白武士」
對於美容界設安全網機制，可轉介為受影響的顧客至其他美容院完成餘下療程，黃鳳嫺提醒，顧客到新一間美容院欲完成餘下療程時，美容院或會以不同方法游說買新療程，如「我哋無呢部機，不如轉另一部機」，亦可能游說入會等，她提醒願意接手的美容院不要再加嚴苛條款，「做返真正白武士」。
黃鳳嫺又提到，消委會一直倡議法定冷靜期立法，商務及經濟發展局曾作諮詢，建議聚焦健身及美容服務設7日冷靜期，但過去因立法會情況未能通過，希望現可盡快在立法會及討論通過。
今次事件167宗投訴中，有42宗涉及醫療美容，早前亦有接受溶脂療程而不幸身故的案件，黃鳳嫺認為全面規管醫療美容屬刻不容緩，冀當局重新檢視。