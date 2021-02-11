5中大生裁暴動等罪成　官：首被告自辯證供不可信　5人非警驅散前一刻到場 (13:38)

張官續稱，即使不能確定首被告何時到場，他在衝擊後的驅散行動中短時間內被捕，身處位置與暴動範圍十分接近，認為他不可能是警方驅散行動前一刻才到達現場，再者他戴上防毒面罩、防火手套及護脛等裝備，唯一推論是他留守暴動現場集結，衝擊警方防線，戴上面罩的目的是為阻止警方識別其身分，裁定他暴動及違反《禁蒙面法》罪成。

至於餘下4名被告，張官認為4人亦不可能在驅散前一刻才到場，他們有足夠時間提早離開現場，與示威者劃清界線，惟他們選擇留下，直至在警方驅散行動中被捕，而且他們的裝束亦與其他示威者類同，裁定4人暴動罪及蒙面罪成。

第二及第五被告另涉管有槌頭、螺絲批及士巴拿，張官指稱兩人雖是中大學生，但沒證據顯示涉案物品與課堂有關，由於法庭裁定兩人參與暴動，當時示威者曾敲打物品、製造障礙物等，而涉案物品可作傷人或損毁物品之用，裁定兩人罪名成立。

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