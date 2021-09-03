抽脂誤殺案｜醫生關孝孜誤殺罪成今求情　官批被告無悔意拒透露麻醉劑量 (14:02)

辯方大律師梁照林求情指出，被告關孝孜（現年38歲）的父母早年離婚，她從港大醫學院畢業後自立門戶，到韓國、泰國等地學習整形手術，成為醫學美容醫生。法官李素蘭一度打斷辯方陳辭：「被告操刀手術，起碼要經過正統訓練和認可，不止是跟『師父』學習？」

控方稱所有普通科醫生均可抽脂 官：令我驚訝

控方後來補充，案發後實施的《私營醫療機構條例》僅規管做抽脂程序的醫療中心，沒有限制做手術的醫生資格，原則上所有普通科醫生都可以做抽脂手術。法官聽畢表示：「這件事令我驚訝。」

辯方求情時強調，被告與事主李嘉瑩（終年32歲）是好友，被告僅收取1萬元的手術室租金做涉事療程，背後不涉及金錢利益，嚴重性不及DR醫學美容集團一案。辯方又指出，被告雖然離開手術室，但她一收到助理電話，就在4分鐘內趕回手術室。法官聞言表示，根據專家證人的分析，被告離開手術室之前，事主開始呼吸困難，被告沒有留意事主的情況便離開，明顯疏忽職守。

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