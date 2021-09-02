正街街市擬兩年後關閉　街坊感不捨檔主憂生意受影響【多圖】 (17:41)

1976年落成的正街街市現時以乾貨、水果及熟食店為主，西營盤街市則較多是魚類、肉類等濕貨店。食環署日前與街市租戶開會交代搬遷安排。有檔主透露，正街街市10多年前曾進行過裝修並加裝冷氣，環境乾淨，對關閉街市感不解，認為浪費公帑。

正街街市生果檔檔主陳女士因喜歡顏色鮮艷的水果，在附近擺檔近4、50年，並由街檔搬至到街市。她稱得悉消息後，所有租戶都十分抗拒，因西營盤街市一樓位處較高位置，街坊要行上「長命斜」再搭扶手電梯才能到達，惟附近已有不少賣生果的地舖，擔心無客人會行上「山頂」光顧，生意大打折扣。她坦言不希望搬遷，並認為2、3年內要關閉太急，希望可延長至少10年後才考慮關閉。

衣襪店店主曾女士則稱母親在附近擺檔已有6、70年，由街邊擺到室內，自己幾年前繼承衣缽，多年來對街市深有感觸。她表示對消息感無奈，「城市規劃要咁發展，要跟時代步伐行，你就要（讓步）㗎啦，無得爭取」，只希望能在原區安置，方便繼續與熟客做生意。

不少街坊亦對食環署安排感失望，范女士每日落街買餸後，都會到有冷氣的正街街市坐下休息，與其他街坊及檔主聚會聊天，持續已有數十年。她憶述該處昔日環境，說現址以前是大排檔及公廁，後來建成街市，再後來加裝冷氣，笑言是「越整越正」，慢慢亦變成街坊聚腳地。范女士坦言對關閉感失落：「呢度好有人情味，無咗我哋就唔會坐埋一齊」，又指新址上落不方便，未來不會「轉場」，希望當局可保留街市。

根據食環署上交至中西區區議會的文件顯示，目前正街街市設有46個攤檔，其中34個已出租，出租率達76%；西營盤街市則設93攤檔，84個已出租，出租率達90%，而其最上層、即一樓，已留空並預留安置未來正街街市攤檔，並會發放一筆過特惠金。