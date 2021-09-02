正街街市擬兩年後關閉　街坊感不捨檔主憂生意受影響【多圖】 (17:41)

食物及環境衛生署計劃最快兩年後，關閉擁有45年歷史的西環正街街市，騰出空間設立醫療衛生相關設施，原址攤檔獲安排遷至一街之隔的西營盤街市一樓或其他署方轄下街市。有在正街街市擺檔數十年的檔主認為新址位置差，要行「長命斜」才能到，憂對生意影響大，且街市十多年前才翻新，斥安排是浪費公帑；有感不捨的街坊則稱每日買餸後均會到街市乘涼及與鄰居聊天，對街市感情深厚，冀擱置或延後計劃。
1976年落成的正街街市現時以乾貨、水果及熟食店為主，西營盤街市則較多是魚類、肉類等濕貨店。食環署日前與街市租戶開會交代搬遷安排。有檔主透露，正街街市10多年前曾進行過裝修並加裝冷氣，環境乾淨，對關閉街市感不解，認為浪費公帑。
正街街市生果檔檔主陳女士因喜歡顏色鮮艷的水果，在附近擺檔近4、50年，並由街檔搬至到街市。她稱得悉消息後，所有租戶都十分抗拒，因西營盤街市一樓位處較高位置，街坊要行上「長命斜」再搭扶手電梯才能到達，惟附近已有不少賣生果的地舖，擔心無客人會行上「山頂」光顧，生意大打折扣。她坦言不希望搬遷，並認為2、3年內要關閉太急，希望可延長至少10年後才考慮關閉。
衣襪店店主曾女士則稱母親在附近擺檔已有6、70年，由街邊擺到室內，自己幾年前繼承衣缽，多年來對街市深有感觸。她表示對消息感無奈，「城市規劃要咁發展，要跟時代步伐行，你就要（讓步）㗎啦，無得爭取」，只希望能在原區安置，方便繼續與熟客做生意。
不少街坊亦對食環署安排感失望，范女士每日落街買餸後，都會到有冷氣的正街街市坐下休息，與其他街坊及檔主聚會聊天，持續已有數十年。她憶述該處昔日環境，說現址以前是大排檔及公廁，後來建成街市，再後來加裝冷氣，笑言是「越整越正」，慢慢亦變成街坊聚腳地。范女士坦言對關閉感失落：「呢度好有人情味，無咗我哋就唔會坐埋一齊」，又指新址上落不方便，未來不會「轉場」，希望當局可保留街市。
根據食環署上交至中西區區議會的文件顯示，目前正街街市設有46個攤檔，其中34個已出租，出租率達76%；西營盤街市則設93攤檔，84個已出租，出租率達90%，而其最上層、即一樓，已留空並預留安置未來正街街市攤檔，並會發放一筆過特惠金。